Asociaţia Studenţilor Creştin Ortodocşi din Iaşi: Caritate în pandemie 4 familii au un acoperis deasupra capului, iar o mie de copii si o mie de batrani vor avea ce pune pe masa in seara de Craciun, gratie unor demersuri facute de Asociatia Studentilor Crestin Ortodocsi din Iasi. Fondurile sunt colectate in urma unor evenimente caritabile. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In plina pandemie, Capitala se pregatește de sarbatorile de iarna. Muncitorii au inceput instalarea Pomului de Craciun in Parcul Catedralei, in fața Arcului de Triumf. Este vorba de bradul artificial de anul trecut.

- Ca sa avem „un Craciun cat de cat normal”, Primaria Timișoara organizeaza și in pandemie Targul de Craciun. Doar daca nu se impun noi restricții in pandemie. Au inceput pregatirile: muncitorii contractați de primarie monteaza deja beculețele in pomii din centrul orașului. Vor fi insa mai puține casuțe,…

- "Nu o sa avem targ de Craciun in aceasta iarna pentru ca suntem intr-o situatie sanitara exceptionala. Suntem in situatia in care mor medici si personal sanitar, nu ne pemitem sa amplificm aceasta pandemie", a declarat Nicutor Dan, joi seara, la B 1 TV. Primarul a explicat ca in anii urmatori va exista…

- Organizația caritabila CERT Transilvania continua campania de ajutorare a celor aflați in dificultate.„In grup restrans și inarmați cu maști de protecție și dezinfectant am pornit spre ținuturile izolate ale Trascaului, regiunea Geogel alaturi de prietenii noștri de la Groupama Asigurari.…

- Parintele Calistrat Chifan, de la Manastirea Vladiceni (Iași), a reacționat dur, marți, la Antena 3, pe tema celor mai recente restricții introduse de guvernanți, printre care interzicerea pelerinajelor in alte județe: „Mitropolitul Teofan a stabilit reguli foarte exacte privind pelerinajul, nu s-a…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, acuza PSD-ul ca a lasat „o visterie goala, depozite goale”, iar in aceasta situație Guvernul Orban a fost nevoit sa se lupte „fara arme, fara a putea riposta intr-o prima etapa in fața unei pandemii”. ”Acum aproape un an de zile preluam guvernarea, nu se gandea nimeni…

- Seceta si consumul ridicat de apa din aceasta perioada calduroasa provoaca probleme serioase in judetul Iasi. Locuitorii unor comune din Iasi se plang de situatia creata de lipsa apei, mai ales ca ne aflam in plina pandemie de coronavirus.

- Suntem in pragul unui nou an universitar si nimic din ceea ce stiam despre admiterea la facultate, optiuni, valori si alegeri nu pare sa mai fie valabil in plina pandemie. UMF Iasi, una dintre universitatile din Romania pentru care partea pratica si contactul direct sunt foarte importante, cauta solutii.