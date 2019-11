Stiri pe aceeasi tema

- In data 23.11.2019, sub supravegherea medicilor veterinari oficiali, a inceput imbarcarea ovinelor pe vaporul Queen Hind, cu destinatia Arabia Saudita, imbarcarea finalizandu se in data 24.11.2019.Vaporul a fost autorizat sanitar veterinar pentru transportul de animale vii de catre DSVSA Constanta,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a criticat luni lipsa de reactie si de asumare a autoritatilor in cazul de la Timisoara, unde trei persoane, dintre care doi copii, au murit, in urma unei actiuni de deratizare. "Un bebelus de noua zile si mama sa, dar si un alt copil de trei ani au…

- Poliția a pornit o investigație pentru a determina explozia izbucnita într-o mina din regiunea orașului Teutschenthal, în urma careia pâna la 30 de mineri au ramas blocați, relateaza ediafax citând site-ul agenției Dpa. Doi mineri de 24 și 44 de ani au fost raniți în…

- Majoritatea cetatenilor din centrul si estul Uniunii Europene, inclusiv din Romania, sunt ingrijorati in legatura cu viitorul democratiei, sceptici in ceea ce priveste autoritatile si partidele politice si neincrezatori in mass-media, arata un sondaj de opinie YouGov.

- In urma unei analize de risc, autoritatile de la PTF Nadlac II au verificat un microbuz ce urma sa iasa din tara, condus de un roman de 36 de ani, descoperind in interiorul autoutilitarei, in zona destinata transportului de marfa, cinci persoane. Acestea stateau in cutii de carton lipite cu banda…

- Sistemul de justiție din județele Bistrița-Nasaud și Cluj, precum și din Romania, dar și autoritațile din sfera instituțiilor de aplicare a legii, respectiv poliția, sunt prabușite total. Potrivit unor informații oficiale, cu siguranța masluite, la nivel național in Romania exista 640.000 de dosare…

- Apar informații de ultima ora despre cetațeanul olandez suspect ca ar fi ucis-o pe Adriana, fetița din Dambovița. Potrivit Antena 3, autoritațile romane, care investigheaza acest caz, au aflat de la omologii lor olandezi ca este vorba despre un pedofil.Barbatul a ajuns in Romania pe 18 septembrie,…