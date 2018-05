Stiri pe aceeasi tema

- Casa care a apartinut printului Gheorghe Cantacuzino a fost demolata ilegal, au stabilit judecatorii Curtii de Apel Bucuresti care au dat astfel castig de cauza Asociatiei Salvati Bucurestiul. Organizatia va initia si un proces civil prin care va solicita reconstructia cladirii monument istoric, urmand…

- Cladirea din strada Gutenberg nr. 3, care a aparținut prințului Gheorghe Cantacuzino, erou al primului razboi mondial, a fost demolata ilegal. In urma procesului intentat de Asociația Salvați Bucureștiul, Curtea de Apel București a anulat avizul de demolare dat de Direcția pentru Cultura a Municipiului…

- Tensiuni fara precedent intre magistrații de CAB! Mai exact, Inalta Curte de Casație și Justiție a redeschis un dosar penal de abuz in serviciu și divulgarea informațiilor secrete de serviciu in care sunt vizați judecatori de la Curtea de Apel București, fosta conducere a instanței și șeful Inspecției…

- Site-ul FRF anunța ca astazi Curtea de Apel București a admis solicitarea Federației cu privire la obligarea Ministerului Tineretului și Sportului, iar in aceste condiții Ionuț Lupescu nu ar putea candida la șefia FRF. ...

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) si instantele arondate au solutionat in anul 2017 aproape o jumatate de milion de dosare, reprezentand aproximativ un sfert din totalul dosarelor aflate pe rolul instantelor din Romania. "Ca in fiecare an, Curtea de Apel Bucuresti se remarca prin cel mai mare volum de…

- Politia Capitalei a fost sesizata luni, prin 112, cu privire la faptul ca in interiorul Curtii de Apel Bucuresti se afla o bomba. Autoritatile evacueaza cladirea si a fost solicitat si sprijin pirotehnic.

- Prin sistem 112, o persoana necunoscuta a informat despre existența unui sistem exploziv in incinta Curții de Apel București, anunța Poliția Capitalei. UPDATE ORA 13.08 „Cladirea este evacuata și se efectueaza controlul pirotehnic”, informeaza reprezentanții Poliției Capitalei. „Au fost luate masuri…