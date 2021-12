Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Italiei ia in considerare noi masuri pentru a evita o crestere a infectiilor cu Covid-19 in perioada sarbatorilor, au informat duminica ziarele locale, pe fondul ingrijorarilor legate de raspandirea variantei extrem de contagioase Omicron, scrie Reuters, conform news.ro. Dupa ce a…

- Noi masuri pentru persoanele care vin in Romania in perioada Sarbatorilor. Hotararea CNSU adoptata astazi Noi masuri pentru persoanele care vin in Romania in perioada Sarbatorilor. Hotararea CNSU adoptata astazi Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a decis vineri ca persoanele care vin…

- Ajungeți in Romania de sarbatori? Fie ca sunteți cetațean roman sau strain și traiți in Statele Unite, Canada, Serbia, Republica Moldova sau oricare alt stat din afara Spațiului European (UE,

- Medicul Adrian Marinescu a vorbit recent despre noua tulpina Covid-19, deja existenta in Romania. Potrivit directorului medical al Institutului Matei Balș, romanii ar trebui sa aiba in vedere contagiozitatea crescuta a acestei noi variante și sa se protejeze, folosindu-se de toat masurile in acest sens.…

- Medicul Alexandru Rafila a precizat vineri ca Romania va fi afectata de valul 5 de coronavirus dupa jumatatea lunii ianuarie, pentru ca atunci se vor vedea efectele creșterii mobilitații populației din perioada sarbatorilor. De aceea, ministrul Sanatații a reamintit de principalele masuri de protecție,…

- Cum perioada Sarbatorilor se apropie, iar romanii se pregatesc de taierea porcilor, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) anunța ca incepe din aceasta saptamana controale “soc” specifice sarbatorilor de Craciun, in toate zonele din tara unde se comercializeaza…

- FILIbanii – recompensa pentru copiii care vor recicla ambalaje N.Dumitrescu In timp ce multe orașe din Prahova, inclusiv Ploieștiul, se confrunta cu problema neridicarii gunoaielor, inca nerezolvata, comunitați rurale din judet demonstreaza ca pot fi cu un pas inainte in ceea ce privește reciclarea…

- 22 de medici și 10 paramedici din Republica Moldova vor munci alaturi de colegii lor din Romania pentru a contribui la tratamentul pacienților bolnavi de COVID-19. Echipa va activa in cadrul spitalului modular din Lețcani, județul Iași, Romania. Misiunea umanitara se va desfașura in perioada 18-31 octombrie.…