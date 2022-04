Asociaţia România a Băncilor: În doi ani de pandemie, băncile au acordat credite noi în valoare de 194,5 miliarde lei ”Creditele noi acordate de bancile din Romania populatiei si companiilor in doi ani de pandemie, in perioada 2020 – 2021, s-au cifrat la 194,5 miliarde lei, ceea ce arata sprijinul pe care sectorul bancar l-a oferit pentru dezvoltarea societatii romanesti. In cei doi ani analizati, creditarea a fost impulsionata de segmentul companiilor, cu o pondere de peste 55% din imprumuturi”, arata datele ARB. Imprumuturile noi acordate de banci s-au ridicat la 84 miliarde lei in anul 2020, primul an marcat grav de criza de sanatate COVID-19, inclusiv prin lockdown. Acestea se situeaza putin peste nivelul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Creditele noi acordate de bancile din Romania populatiei si companiilor in doi ani de pandemie, in perioada 2020 – 2021, s-au cifrat la 194,5 miliarde lei, potrivit unui comunicat al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB). In cei doi ani analizati, creditarea a fost impulsionata de segmentul companiilor,…

- ”Creditele noi acordate de bancile din Romania populatiei si companiilor in doi ani de pandemie, in perioada 2020 – 2021, s-au cifrat la 194,5 miliarde lei, ceea ce arata sprijinul pe care sectorul bancar l-a oferit pentru dezvoltarea societatii romanesti. In cei doi ani analizati, creditarea a fost…

- Creditele noi acordate de bancile din Romania populatiei si companiilor in doi ani de pandemie, in perioada 2020 - 2021, au totalizat 194,5 mld. lei, potrivit informatiilor centralizate de platforma Dreptul La Banking creata de Asociatia Romana a Bancilor (ARB), informeaza ZF. Fii la curent…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat joi la 3,53% pe an, de la 3,29% cat a fost miercuri, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). O valoare aproape similara a indicelui ROBOR la 3 luni…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat astazi la 3,53% pe an, de la 3,29% cat a fost ieri , conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).O valoare aproape similara a indicelui ROBOR la 3 luni…

- Companiile producatoare de cipuri au inregistrat cel mai bun an din toate timpurile, pe fondul unei crize acute, dar si al unei cereri foarte mari, noteaza news.ro. In 2021 au fost vandute cipuri in valoare totala de 538,5 miliarde de dolari, conform Gartner, care subliniaza ca cifra reprezinta…

- In luna decembrie 2021, creditele noi acordate in Republica Moldova au constituit 4 701,9 milioane lei, in creștere cu 41,4 la suta fața de luna decembrie 2020, arata datele Bancii Naționale a Moldovei. Potrivit BNM, structura creditelor acordate in luna de raportare a evoluat astfel: 73,5 la suta reprezinta…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 15,313 miliarde de euro, in primele 11 luni din 2021, in crestere cu 57% comparativ cu cel din perioada similara din 2020, potrivit unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) remis, joi, AGERPRES. "In perioada ianuarie - noiembrie…