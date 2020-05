Asociația Română a Constructorilor de Autostrăzi (ARCA) cere încheierea Pactului Național pentru Autostrăzi Numeroase companii cu capital integral romanesc au constituti, in premiera naționala Asociația Romana a Constructorilor de Autostrazi (ARCA) și propun incheierea Pactului Național pentru Autostrazi. Asociația a fost creata din dorința de a avea o voce unica și puternica a companiilor autohtone in relația cu autoritațile romane, cu forurile europene, cu mediul financiar – bancar […] The post Asociația Romana a Constructorilor de Autostrazi (ARCA) cere incheierea Pactului Național pentru Autostrazi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un profesor de fizica din Iași explica tehnic in ce condiții un termoscaner poate arata o temperatura corporala mai mica decat in realitate, astfel ca o persoana bolnava, cu o infecție in corp, poate intra intr-un spațiu inchis cu o temeperatura afișata sub 37 de grade, iar in realitate ar putea avea…

- Sefa DSP Suceava a fost inlocuita din functie, la cateva zile dupa ce a explicat public numarul uriaș de infectari COVID-19 din județul supranumit Lombardia Romaniei. Manuela Trifan, delegata la sefia institutiei odata cu apariția focarului de coronavirus, a confirmat marți, intr-o discuție avuta cu…

- Marile proiecte in infrastructura rutiera continua sa se deruleze, in ciuda pandemiei de coronavirus care a paralizat multe ramuri ale economiei țarii. Un top al lucrarilor pe proiectele de infrastructura arata ca au fost raportate progrese semnificative in luna martie, iar cel mai avansat constructor…

- Imagini impresionante au fost publicate, luni seara, pe pagina de Facebook a cotidianului spaniol “El Mundo”. Sute de pacienți diagnosticați cu noul tip de coronavirus (SARS-COV-2 sau COVID – 19) au fost internați in spitale amenajate in pavilioane expoziționale. In jur de 300 de pacienți internați…

- Președinția a anunțat, luni dimineața, ca președintele Klaus Iohannis va avea, la ora 12.00, o ședința de evaluare și prezentare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19 cu premierul Ludovic Orban, ministrul afacerilor interne, Marcel Vela, și ministrul sanatații, Victor Costache. Dupa…

- Mai multe tari au fost adaugate pe lista cu statele care au peste 500 de cazuri confirmate de infectie cu noul coronavirus, in cazul carora se impune izolarea la domiciliu a cetatenilor romani care vin din acestea. Pe lista actualizata, publicata de Institutul Național de Sanatate Publica, au fost adaugate…

- Attilio Fontana, guvernatorul Lombardiei, a solicitat vineri, desfasurarea armatei pe strazi pentru a garanta ca oamenii raman in case si se stopeaza astfel propagarea virusului, potrivit Agerpres. “Prezenta militarilor are un mare efect de descurajare, un om se gandeste de doua ori inainte sa iasa…

- In condițiile infectarilor cu virusul Covid-19, liderul PSD Marcel Ciolacu insista ca congresul partidului a fost amanat din cauza coronavirusului. Mai mult, Ciolacu spune ca Ludovic Orban ar trebui sa iși vada de treaba lui și sa nu dea directive despre cum sa se faca politica in PSD. „Nu e nicio tensiune.…