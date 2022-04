Asociaţia Română a Băncilor: În doi ani de pandemie, băncile au acordat credite noi în valoare de 194,5 miliarde lei ”Creditele noi acordate de bancile din Romania populatiei si companiilor in doi ani de pandemie, in perioada 2020 – 2021, s-au cifrat la 194,5 miliarde lei, ceea ce arata sprijinul pe care sectorul bancar l-a oferit pentru dezvoltarea societatii romanesti. In cei doi ani analizati, creditarea a fost impulsionata de segmentul companiilor, cu o pondere de peste 55% din imprumuturi”, arata datele ARB. Imprumuturile noi acordate de banci s-au ridicat la 84 miliarde lei in anul 2020, primul an marcat grav de criza de sanatate COVID-19, inclusiv prin lockdown. Acestea se situeaza putin peste nivelul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

