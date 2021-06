Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Producatorilor de Carne de Porc din Romania (APCPR) semnaleaza diferențe majore intre prețurile platite fermierilor din țarile UE, comparativ cu Romania, unde, deși se inregistreaza un minimum istoric al valorii porcilor la poarta fermei, consumatorul roman platește la nivel european. In condițiile…

- Peste 10.190 de autovehicule noi au fost inmatriculate in Romania in decursul lunii mai din acest an, in crestere cu 18,7% fata de aceeasi perioada din 2020, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Autovehiculelor (DRPCIV), citate de Asociatia Producatorilor si Importatorilor…

- Managerii estimeaza pentru urmatoarele trei luni o crestere a activitatii si a preturilor in constructii si in comertul cu amanuntul, precum si o crestere moderata a activitatii si a preturilor in industria prelucratoare si servicii, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica…

- Agro Ardeal, ajutat de pandemie, a reușit sa realizeze in 2020 cifre record. Cifra de afaceri realizata depașește 16.49 mil. euro, comparativ cu 13.36 mil. euro in 2019. Insa profitul este cel care inregistreaza creșteri fabuloase. Peste 1.013 mil. euro, fața de 391.613 mii in anul 2019. Numarul angajaților…

- Fondul Monetar International si-a imbunatatit, semnificativ, estimarile privind evolutia economiei romanesti, care ar urma sa inregistreze in acest an un avans de 6%, iar in Europa va fi devansata doar de Spania, care va inregistra o crestere economica de 6,4%, arata cel mai nou raport „World Economic…

- Criza semiconductorilor poate aduce si in lunile urmatoare opriri sau diminuari semnificative, desi temporare, ale productiei pentru Dacia si Ford, potrivit unei analize realizate de XTB Romania.

- Pretul carnii de porc la poarta fermei a ajuns la 5,5 - 6 lei pe kilogram, cu 20% mai putin fata de anul trecut, a declarat presedintele Asociatiei Producatorilor de Carne de Porc din Romania (APCPR), Ioan Ladosi, care a precizat ca in preajma Pastelui este posibil ca pretul carnii de porc sa creasca.