Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Pro Infrastructura anunta duminica finalizarea pasajului Oltenitei, in doua saptamani, precizand ca din pacate, vecinul de la Berceni (intersectia DNCB-DJ401/Sos. Berceni) nu va fi terminat luna asta ca urmare a balbelor tehnice facute de constructori (Trameco-Erbasu). ”Daca nu mai apar surprize…

- Inca unul dintre cele cinci cinematografe din Timișoara, modernizate pentru a fi reintegrate in circuitul cultural al orașului, urmeaza sa se (re)deschida. Este vorba despre Cinema Timiș, unde lucrarile sunt gata in proporție de cca. 90%.

- Lucrarile la noul parc aflat in construcție langa digul raului Buzau ar urma sa fie finalizate in luna mai, portivit unui anunțt facut de primarul Constantin Toma, care a mers pe șantier pentru a vedea stadiul lucrarilor (vezi AICI ). ,,Uniunea Europeana a impus ca standard 26 metri patrați per locuitor,…

- Școala Gimnaziala „Iuliu Hațieganu”. Investiție de peste 1,7 milioane euro pentru reabilitarea, modernizarea și construcția unui nou corp de cladire cu o capacitate de 448 elevi. Stadiu lucrari: 95%.

- Silk District este un proces ambitios de modernizare si transformare a unei zone industriale din Iasi, care se afla in stare de degradare, intr-un hub urban care va fi unul dintre punctele centrale de interes ale capitalei Moldovei. Proiectul a inceput cu demolarea a 60.000 metri patrati de constructii…

- Strada Spatarul Milescu din Ciarda Roșie a fost in sfarșit asfaltata. Inainte, aceasta era pietruita și nu avea trotuare, ceea ce ingreuna circulația. Lucrarile, a caror valoare se ridica la cca. 90.000 de euro, vor fi recepționate in curand.

- Lucrarile de modernizare la Gradinita nr. 8, „Raza de Soare” Targoviște sunt pe ultima suta de metri, unitatea de invațamant preșcolar cea mai mare gradinița din județul Dambovița, face obiectul unui amplu proiect de reabilitare, modernizare, extindere si echipare. Primarul Cristian Daniel Stan a facut…

- FC Universitatea Cluj ar putea fi nevoita sa iși caute din nou o alta „casa”, pentru cel puțin un meci, in aceasta primavara. Lucrarile de schimbare a gazonului de pe Cluj Arena vor dura cel puțin trei saptamani.