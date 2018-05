Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentie propune simplificarea procedurilor de acordare a licentelor de exploatare a apelor minerale, in conditiile in care in prezent licenta este emisa prin Hotarare de Guvern, ceea ce face ca procesul obtinerii acesteia sa fie unul extrem de indelungat, care poate dura chiar si cativa…

- Peste 800 de zboruri - jumatate dintre cursele companiei aeriene Lufthansa din Germania - au fost anulate ieri din cauza grevei angajatilor de pe aeroporturi. A fost afectat traficul din aeroporturile din Frankfurt, Munchen, Koln si Bremen.

- Patru drumuri nationale sunt in continuare inchise, vineri seara, din cauza vremii, iar pe sase sectoare de drum national se circula cu restrictii de tonaj. Zeci de trenuri si curse aeriene au fost anulate, iar Bara Sulina si Portul Midia sunt inchise, din cauza vantului puternic.

- Numarul trenurilor anulate marti din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile a urcat la 14, potrivit informatiilor actualizate la ora 16:00, publicate de CFR Calatori pe propria pagina de Facebook.

- Motorola este un brand care in ultimii cativa ani chiar a inceput sa atraga atentia publicului. Inca de cand se afla sub tutela Lenovo, brandul Moto a inceput sa aduca pe piata smartphone-uri accesibile foarte atractive, insa si flagship-uri cu capabilitati inedite, precum seria Moto Z compatibila cu…

- O furtuna a lovit incepand de joi seara nord-estul Statelor Unite, acompaniata de ninsori, ploi abundente si de puternice rafale de vant, si a condus deja la anularea a sute de zboruri si la inchiderea serviciilor administrative, informeaza AFP. Furtuna a afectat o zona ampla, intre statele Maryland…

- CFR Calatori a anulat miercuri dimineata, la ora 08.00, un numar de 99 de trenuri din cauza ninsorilor abundente si a viscolului, potrivit datelor publicate pe pagina de Facebook a companiei. Din judetul Calarasi nu pleaca spre Bucuresti, Constanta sau Slobozia.

- Circulatia trenurilor de pasageri se desfasoara in continuare in conditii de iarna. La aceasta ora se circula pe toate magistralele si nu sunt trenuri blocate. Comandamentele de iarna ale CFR Infrastructura si CFR Calatori sunt operationale pentru urmatoarea perioada. Potrivit CFR Calatori, in zona…