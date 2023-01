Farul Constanta: Gica Hagi, despre achizitiile marinarilor“. Cu el, suntem mai puternici in aparare“ (GALERIE FOTO)

Managerul tehnic al Farului a vorbit despre veniri si plecari in lotul de jucatori al clubului constantean. Farul Constanta a debutat cu dreptul in noul an, castigand… [citeste mai departe]