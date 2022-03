Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile pe lotul cuprins intre Suplacu de Barcau și Nușfalau al Autostrazii Transilvania este in grafic, ritmul constructorului de pana acum dand speranțe ca lotul sa fie terminat in termen.

- Constructorul lotului Chiribiș - Biharia, aflat in mare intarziere, este Trameco, parte din grupul de firme controlate de controversatul om de afaceri bihorean Beniamin Rus, judecat pentru evaziune fiscala, spalare de bani și instigare la abuz, dar bine conectat la PSD. Rețeta perfecta, de altfel, pentru…

- Primul tronson de autostrada din Romania care intra in zona de munte Foto: Ministerul Transporturilor. Contractul pentru proiectarea si executia lotului 2 al Autostrazii A1 Sibiu -Pitesti va fi semnat astazi - a anuntat ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu. Lotul Boita - Cornetu, cu o…

- Oferte din Turcia pentru o secțiune a Magistralei de metrou M6 - Otopeni Santierul metroului din Drumul Taberei. Foto: Arhiva/Alexandru Lancuzov. Trei constructori din Turcia au depus oferte la contractul pentru proiectarea și execuția secțiunii Baneasa-Otopeni a Magistralei de Metrou M 6, potrivit…

- Unul dintre cele mai mari viaducte din Romania se construiește pe drumul expres Craiova-Pitești. Cum arata podul de 1,7 kilometri. Asociația Pro Infrastructura a publicat pe YouTube un clip video care arata cum au evoluat lucrarile la podul peste Olt aflat pe tronsonul 2 al drumului expres Craiova-Pitești.…

- Angajati ai companiei OMV Petrom vor iesi in strada, miercuri, la Bucuresti si in Suplacu de Barcau, Pitesti, Ploiesti, Buzau, Constanta, precum si la sediul rafinariei Petrobrazi din judetul Prahova, pentru a protesta fata de oferta facuta de companie in cadrul negocierilor noului contract colectiv…

- Asociatia Pro Infrastructura a prezentat un video realizat cu drona despre stadiul lucrarilor din lotul Nusfalau-Suplacu de Barcau din Autostrada Transilvania, despre care sustin ca ar fi putut fi intr-un stadiu mai avansat, dat fiind ca beneficiaza de un teren avantajos, fara alunecari.

- VIDEO| Autostrada Transilvania: Cum arata lotul vital inceput in urma cu patru luni. „Constructorul nu sta rau in teren” VIDEO| Autostrada Transilvania: Cum arata lotul vital inceput in urma cu patru luni. „Constructorul nu sta rau in teren” Membrii Asociației Pro Infrastructura au filmat stadiul…