- Romania va avea pana la finalul anului 1.000 de kilometri de autostrada și drum expres, a spus ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, duminica la Prima Tv. Intrebat despre bilanțul CNAIR la sfarșitul anului 2022 și numarul de kilometri de autostrada care ar putea fi deschiși circulației, Grindeanu…

- Anul acesta, in Romania ar putea fi livrati 22 de kilometri de autostrada prin punerea in trafic, pana la final de 2022, a trei zone importante aflate acum in lucru - primul lot din autostrada Sibiu-Pitesti, un prim tronson intre DN5 si DN6 din A0 lot 2 s

- ”Autostrada A0 intre DN5 si DN6 NU va fi gata anul acesta! Se pare ca doar noua ne-a pasat de cei aproximativ 10 kilometri dintre Jilava si Bragadiru, parte din lotul 2 al Autostrazii A0 Sud, noua centura a Capitalei. Desi la inceput de an era perfect fezabil sa circulam pe primii kilometri ai autostrazii-inel…

- Politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara in cooperare cu lucratori din cadrul SPF Jimbolia si SPF Lunga au depistat in pe comunicatia DN59A, intre Jimbolia si Carpinis opt cetateni indieni, care au incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia, sprijiniti…

- Asociatia Pro Infrastructura a publicat, luni, noi imagini de pe santierul drumului expres Craiova – Pitesti. Potrivit sursei citate, constructorul mentine o viteza buna de lucru pe tronsonul Colonesti-Slatina.

- Ionut Ciurea, reprezentant al Asociatiei Pro Infrastructura, este sceptic cu privire la capacitatea autoritatilor din Romania de a realiza cei peste 400 de kilometri de autostrada asumati prin Planul National de Redresare si Rezilienta. El aduce ca argument faptul pentru unele tronsoane rutiere nu…

- Reprezentantul Asociatiei Pro Infrastructura Ionut Ciurea afirma ca pentru ca Romania sa poata realiza si da in folosinta mai mult de 45-50 de kilometri de autostrada anual este nevoie de o schimbare "din temelii" a sistemului si de o reforma structurala in Ministerul Transporturilor si in companiile…