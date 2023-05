Stiri pe aceeasi tema

- S-au dat primele sancțiuni dupa accidentul feroviar din Giurgiu, unde doua locomotive s-au ciocnit. Operatorul privat pentru care lucra mecanicul de tren care consumase alcool nu mai are voie sa transporte marfa pana nu va aduce probe ca respecta regulile de siguranța pe calea ferata.

- Vicepremierul Sorin Grindeanu, care este și ministru al Transporturilor, susține ca n-are nicio posibilitate sa previna apariția unor accidente cum a fost cel din noaptea de marți spre miercuri, cand s-au ciocnit doua locomotive. In accidentul feroviar au fost ranite trei persoane , doua dintre ele…

- Doi barbati au ajuns la spital, dupa ce doua locomotive s-au ciocnit in noaptea de marti spre miercuri, intre localitatile Toporu si Chiriacu din judetul Giurgiu, Romania. Accidentul s-a petrecut pe linia 103, la aproximativ 25 km de Giurgiu și 40 km de Videle. Traficul pentru trenurile de calatori…

- Doi barbati au ajuns la spital, dupa ce doua locomotive s-au ciocnit in noaptea de marti spre miercuri, intre localitatile Toporu si Chiriacu din judetul Giurgiu, Romania. Accidentul s-a petrecut pe linia 103, la aproximativ 25 km de Giurgiu și 40 km de Videle. Traficul pentru trenurile de calatori…

- IPJ BRAȘOV – accident rutier la trecerea la nivel cu calea ferata. Cu puțin timp in urma a avut loc un accident de circulație pe DJ 112 D intre localitațile Carpinis și Prejmer. Accidentul s-a produs la trecerea la nivel cu calea ferata, unde un autoturism a fost lovit de tren.Primele date indica existența…

- Tragedie in doua familii cunoscute de romi din Timișoara: Carpaci și Stancu. Cinci persoane au murit, alte patru au fost ranite in urma unui accident petrecut marți in centrul Strasbourgului. Protagoniștii au filmat totul cu telefonul mobil.Numarul morților in accidentul grav de la Strasbourg a ajuns…

- Asociatia Pro Infrastructura arata, joi, intr-o postare pe Facebook, ca Romania, spre deosebire de Grecia, are un sistem de autostop pe locomotive, chiar daca acesta este invechit. ”Accidentul feroviar de la Rosiori: diferente si asemanari cu Grecia. Plus explicatii despre siguranta feroviara si demiterea…

- Patru persoane, intre care un copil in varsta de 10 ani, au fost ranite, fiind transportate la spital, in urma unui accident produs duminica dupa- amiaza pe drumul national 17, in judetul Bistrita-Nasaud. In accident a fost implicata si o autospeciala a Politiei. Accidentul s-a produs pe DN 17, intre…