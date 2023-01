”400 kilometri de autostrada de 6 miliarde de euro fara «caine de paza». Rolul supervizorului, al dirigintelui de santier, denumit si «consultant», «inginer FIDIC» sau simplu «inginer», in implementarea in teren a unui proiect de infrastructura de transport este esential: se asigura ca lucrarile puse in opera de constructor sunt conforme si respecta caietul de sarcini, oferta asumata si normativele in vigoare, adica standardele de calitate necesare. Dar CNAIR tergiverseaza lansarea licitatiilor pentru aceste servicii esentiale ori, in dulcele stil «timpul trece leafa merge», taraganeaza procedurile…