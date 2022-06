Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Tarnaveni, Sorin Meghesan, a anuntat, astazi, ca municipalitatea a castigat o finantare in valoare de peste 300.000 de euro din fonduri norvegiene, in urma careia cladirile administratiei locale vor dobandi independenta energetica. Primarul Sorin megheșan a anunțat pe pagina sa de facebbok…

- Liniile de troleibuz 86 si 90 si linia de autobuz 143 vor functiona pe trasee modificate in perioada 2-6 iunie 2022, ca urmare a desfasurarii evenimentului "Saga Festival 2022", informeaza TPBI printr-un comunicat remis, miercuri, AGERPRES."Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public…

- Asociația Parcul Natural Vacarești renunța la colaborarea cu Primaria Municipiului Bucuresti și solicita demisia actualei conduceri a Administrației Parcului Natural Vacarești, anunța Asociația printr-un comunicat. Asociația Parcul Natural Vacarești nu dorește sa gireze modul de lucru incompetent și…

- Asociația ”Together” Luxemburg, in colaborare cu Fundatia ”Zamolxes”, organizeaza seminarul international "NOH8" in perioada 26 mai – 3 iunie 2022, in Campina, la Centrul Cultural pentru Tineret ”Zamolxes”. La acest seminar vor participa 25 de tineri din cinci țari - Luxemburg, Polonia, Slovacia, Turcia…

- Consiliul Judetean (CJ) Prahova digitalizeaza accesul la servicii sociale prin intermediul unui proiect finantat din fonduri europene in valoare de aproape trei milioane de lei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Comunicat. Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) aprobat prin H.G. nr. 1309/2021 reprezinta o intervenție sistemica, asumata de Ministerul Educației in vederea combaterii PTȘ....