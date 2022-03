Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton ADAA , apel la solidaritate Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton ADAA face un apel la solidaritate și unitate in contextul razboiului din Ucraina. Mobilizarea generala și ajutorul necondiționat sunt esențiale in aceste clipe cand mii de refugiați ajung in țara noastra, fugind din calea dezastrului. “Intreaga comunitate internaționala este cu ochii pe razboiul din Ucraina. De la declanșarea razboiului, voluntarii romani lucreaza 24 de ore din 24 pentru a evalua nevoile umanitare și a extinde ajutorul, in special femeilor, copiilor, persoanelor in varsta și celor cu dizabilitați. Trebuie sa-i ajutam pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

