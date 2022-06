Stiri pe aceeasi tema

- Impunerea unei taxe de 40% pe retrageri in domeniul jocurilor de noroc va avea ca efect direct, in segmentul gamblingului online, prin reducerea numarului de jucatori de pe site-urile licențiate in Romania și migrarea lor catre o zona site-urilor ilegale, nelicențiate in Romania, arata Asociația Organizatorilor…

- Jocurile de noroc, de orice fel implica numeroase riscuri, dar si posibilitatea de a obtine un castig substantial. Pentru a fi siguri ca atat alimentarea, cat si transmiterea unor date cu caracter personal sunt legitime, este bine sa alegi sa deschizi cont si sa joci doar pe cazinouri online Romania.…

- Posibilitatile de petrecere a timpului liber intr-un mod distractiv sunt nelimitate in ziua de astazi. Iar internetul ne vine mereu in ajutor. Jocurile de noroc reprezinta o activitate foarte populara in randul romanilor, astfel ca exista multi pasionati care aleg sa se distreze in cadrul diferitelor…

- Asociatia Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanta considera ca o eventuala crestere a impozitului pe castigurile obtinute din jocurile de noroc, de la 1 la 40%, trebuie facuta dupa o analiza si o consultare prealabila.

- Cifra șapte este unul dintre simbolurile universale pentru noroc, pe langa trifoiul cu patru foi, potcoava, buburuza ș.a.m.d. Industria pacanelelor a preluat acest simbol și l-a integrat in foarte multe jocuri, inca de la inceputuri.

- Printre pasionații jocurilor de noroc sunt din ce in ce mai cautate cazinourile online. Și nu e de mirare pentru ca ele aduc numeroase avantaje care iți ofera tot confortul de care ai nevoie. Cazinourile online vin la pachet cu toate jocurile care sunt disponibile și la cazinourile clasice de teren,…