- Presedintele SUA Joe Biden a renuntat la unul dintre proiectele sale de reforma cele mai semnificative, acela de a le oferi tinerilor americani posibilitatea de a urma gratuit timp de doi ani cursurile unei universitati publice, a anuntat sotia sa Jill Biden, ea insasi profesoara universitara, relateaza…

- Consilierii locali ai PSD Alba Iulia vor incepe demersurile pentru redeschiderea Școlii Gimnaziale din Oarda de Jos – instituție de invațamant cu tradiție in municipiul nostru in care au fost pregatite zeci de generații, nu doar din punct de vedere al curriculumului educațional, ci și pentru viața.…

- Judecatoria Craiova, inca cinci ani la Centrul Multifunctional. Sectia Penala si Sectia a II-a Civila din cadrul Judecatoriei Craiova isi vor desfasura activitatea si in urmatorii cinci ani la Centrul Multifunctional din cartierul Romanesti. Primaria va prelungi durata de folosinta a celor doua imobile,…

- Institutul Oncologic va deplasa in parcarea mall-ului VIVO o unitate mobila, complet echipata si asistata de personal medical specializat, unde se vor efectua testarigratuite HPV si Babes-Papanicolaou pentru prevenirea si depistarea precoce a cancerului de col uterin. Testarile se vor face in weekendul…

- Intre coperti de albume publicate de-a lungul deceniilor in Romania si in Franta, in coperti de volume cuprinzand evocari si texte scrise la anii tineretii, in spatiile generoase ale expozitiilor devenite subit neincapatoare pentru imensitatea peisajelor, pentru geometria variabila a liniilor si formelor…

- Ecaterina Teodoroiu, prima femeie ofițer din Armata Romana, cazuta in luptele de la Marașești, a fost omagiata vineri, la ziua de naștere, in localitatea natala, azi cartierul Vadeni din Tg. Jiu, județul Gorj, conform basilica.ro. Evenimentul a fost organizat la Casa Memoriala „Ecaterina Teodoroiu”…

Ministerul Sanatații va amenaja centre de evaluare ambulatorie, in care persoanele infectate cu coronavirus vor fi evaluate gratuit, indiferent daca sunt sau nu asigurate.

- Zeci de copii cu dizabilitati din familii nevoiase beneficiaza, la Botosani, de o sansa nesperata. Acestia primesc gratuit sedinte de terapie, cu tehnici recunoscute la nivel mondial, in cadrul unui centru finantat cu donatii din Italia.