Stiri pe aceeasi tema

- ”Aflu de la televiziunile de stiri ca ar exista o propunere din partea patronatelor din turism de instituire a unei taxe pentru cetatenii romani care aleg sa-si petreaca concediul in strainatate. Spun public ca in cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului NU s-a discutat o astfel…

- Ne plangem ca nu avem turiști straini pe cat de frumoasa e Romania, dar nici nu facem mare lucru pentru a-i atrage. Ultimul exemplu? Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a anulat participarea Romaniei la Targul internațional de turism de la Paris (IFTM Top Resa), care va avea loc in…

- Rusia incearca sa se reintegreze in Consiliul ONU pentru drepturile omului in cadrul unei alegeri care va fi considerata un test cheie pentru poziția sa internaționala. A fost expulzata din cel mai important organism al ONU pentru drepturile omului in aprilie anul trecut, dupa ce forțele sale au invadat…

- Germania este cel mai important partener comercial al Romaniei, valoarea schimburilor comerciale bilaterale in anul 2022 fiind de 40,68 miliarde euro, in crestere cu 17%, potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT), preluat de Agerpres. Ministrul de resort,…

- Ministrul Economiei, Radu Oprea, a discutat cu ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Peer Olav Gebauer, despre dinamizarea cooperarii economice bilaterale. Oprea a aratat ca industria de aparare reprezinta o prioritate, astfel ca se lucreaza la o legislatie care sa sustina transferul de tehnologie catre…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan-Radu Oprea, a avut azi o intrevedere cu managementul companiei Azomures, in perspectiva demararii procedurilor de dezvoltare a infrastructurii Neptun Deep, cel mai mare proiect de gaze naturale din zona romaneasca a Marii Negre. Referitor…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului nu intelege decizia Damen Holding BV de a anula asocierea cu statul roman privind Santierul Mangalia. Aflat intr-o vizita de lucru in Mures, Stefan-Radu Oprea a susținut: „Din punctul nostru de vedere, Damen nu este intr-o pozitie in care ar avea…

- Cofondat de CEO-ul OpenAI, Sam Altman, Worldcoin a fost lansat saptamana trecuta, cerand utilizatorilor sa-si scaneze irisul in schimbul unui ID digital si, in unele tari, al unor criptomonede gratuite, ca parte a planurilor de creare a unei ”retele de identitate si financiara”. In site-urile de inscriere…