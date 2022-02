Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea, afirma ca, in cazul in care statele lumii vor elimina restrictiile majore impuse de pandemia de Covid-19, vanzarile de vacante in acest an vor atinge 85% din totalul celor din 2019. "Sincer nu cred ca se va ajunge…

- Actualele conditii de intrare in Romania afecteaza grav libera circulatie turistica a cetatenilor romani si a cetatenilor straini care doresc sa viziteze tara noastra, avertizeaza Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT). Organizația reclama ca din cauza acestor condiții, sectorul turistic…

- Multe din sosirile navelor de croaziera maritime si fluviale in Portul Constanta din 2022 ar putea fi anulate din cauza tensiunilor geopolitice din bazinul Marii Negre, a transmis luni, 24 ianuarie, intr o postare pe Facebook, Corina Martin, presedintele de onoare al Asociatiei Patronale RESTO Constanta…

- Carantinarea persoanelor care vin in Romania ar putea fi evitata prin efectuarea de teste rapide antigen la intrarea in tara, este de parere presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT).

- Bulgarii au ridicat o mare parte din restricțiile sanitare și au scos testul PCR la intrarea in țara pentru persoanele vaccinate, in timp ce Romania tocmai ce a introdus intrarea, daca se vine din afara Uniunii Europene, doar cu test, iar cazarea la hoteluri se face in continuare doar cu certificat…

- Trimisul special al AGERPRES, Constantin Balaban, transmite: Peste 700.000 de turisti romani sunt asteptati sa viziteze Turcia anul viitor, comparativ cu 270.000 anul acesta, a declarat marti Cuneyt Tansu Demir, consilierul presedintelui Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Turcia (TURSAB)."Aceasta…

- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) isi exprima ingrijorarea in privinta ajutorului promis din partea statului pentru sectorul industriei ospitalitatii si anunta ca ritmul de analiza a dosarelor firmelor eligibile pentru a primi sprijin este extrem de lent.

