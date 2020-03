Asociaţia Marilor Reţele Comerciale roagă clienţii să fie cumpătaţi şi chibzuiţi la ce şi cât cumpără Asociatia Marilor Retele Comerciale din Romania ii roaga pe clienti sa fie cumpatati si chibzuiti la ce si cat cumpara si ii asigura ca exista cantitati si stocuri pentru toti, daca suntem "solidari si ne gandim la nevoile tuturor".



"Stim ca multi dintre voi sunt preocupati in legatura cu efectele raspandirii Coronavirusului (Covid-19). Va intelegem si va impartasim ingrijorarile si va anuntam ca facem tot ce putem pentru ca voi si familiile voastre sa aveti alimentele si produsele esentiale de care aveti nevoie. Cele mai importante obiective pentru noi sunt de a ne proteja angajatii,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

