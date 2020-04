Asociația Look Inside Timișoara strânge fonduri pentru echipamente medicale necesare pacienților cu COVID-19. Poți contribui cu o donație! Asociația Look Inside, din Timișoara, cu sprijinul oamenilor care au donat, a reușit sa achiziționeze primul ventilator, care se afla deja la Spitalul Clinic Județean de Urgența, Timișoara, secția Anestezie și Țerapie Intensiva. „Bucuria medicilor de acolo la primirea acestuia este de nedescris!”, transmit cei de la Look Inside. Lupta nu a luat sfarșit! Obiectivul ... The post Asociația Look Inside Timișoara strange fonduri pentru echipamente medicale necesare pacienților cu COVID-19. Poți contribui cu o donație! appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

