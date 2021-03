Asociația Look Inside strânge hrană pentru animalele din adăposturi. Cum te poți implica „Lumea ar fi un loc mai bun daca toti oamenii ar iubi neconditionat, asa cum o fac cainii.” Acesta este motto-ul iubitorilor de animale care organizeaza joi ediția a treia a proiectului „Iubim și cainii vagabonzi”. Evenimentul este unul de colectare de hrana pentru animalele din adaposturi, o campanie de mare succes in primele doua […] Articolul Asociația Look Inside strange hrana pentru animalele din adaposturi. Cum te poți implica a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Lumea ar fi un loc mai bun daca toti oamenii ar iubi neconditionat, asa cum o fac cainii.” Acesta este motto-ul iubitorilor de animale care organizeaza joi ediția a treia a proiectului „Iubim și cainii vagabonzi”. Evenimentul este unul de colectare de hrana pentru animalele din adaposturi, o campanie…

- In baza unui protocol de colaborare incheiat cu Serviciul de gestionare a Cainilor Comunitari din subordinea primariei Slatina, cainii maidanezi din Caracal vor ajunge in adapostul din reședința județului Olt.

- Coreea de Sud acționeaza in privința animalelor de companie care au simptome de Covid-19 la fel ca și in privința oamenilor: le testeaza și le plaseaza in carantina, in cazul in care sunt pozitive. In plus, oficialii ii indeamna pe oameni sa aiba grija ca și animalele sa respecte distanța sociala, atunci…

- Episcopul Macarie a explicat sambata de ce Sfinții Trei Ierarhi sunt atat de iubiți in Biserica Ortodoxa: „pentru ca ei au fost asemenea Apostolilor”. „Au schimbat lumea dupa Evanghelie și nu Evanghelia dupa lume. Ei nu au cautat sa se acomodeze lumii și puterii imperiale, ci au cautat sa…

- Doua persoane surprinse de o avalansa in Elvetia au fost salvate dupa ce cainii lor au latrat dupa ajutor. Animalele au atras atentia unor persoane aflate in apropiere, care au reusit sa le dezgroape din zapada, a informat duminica serviciul de ambulanta aeriana Rega, citat de The Guardian. Avalansa…

- Drumeția pe munte s-ar fi putut incheia tragic pentru o persoana care a dat nas in nas cu un urs pe Drumului Vechi spre Poiana Brașov. Dispeceratului Național Salvamont a fost sesizat duminica seara, de prezența unui urs pe Drumul vechi care leaga orașul Brașov de Poiana Brașov via Pietrele lui Solomon.…

- Drumeția pe munte s-ar fi putut incheia tragic pentru o persoana care a dat nas in nas cu un urs pe Drumului Vechi spre Poiana Brașov. Dispeceratului Național Salvamont a fost sesizat duminica seara, de prezența unui urs pe Drumul vechi care leaga orașul Brașov de Poiana Brașov via Pietrele lui Solomon.…

- Costurile pe care producția de carne organica le cauzeaza in ceea ce privește schimbarile climatice sunt la fel de ridicate precum cele ale obținerii carnii prin metode convenționale de agricultura, susține un nou studiu, citat de hotnews . Analiza a estimat cantitatea de gaze de sera rezultata din…