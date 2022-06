Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a condamnat astazi acțiunile de intimidare la care au fost supusi, in ultimele zile, voluntarii Asociatiei LOGS in spatiul inchiriat pentru a-i ajuta pe refugiatii ucraineni. „Condamn cu fermitate acțiunile de intimidare la care au fost supuși in ultimele doua zile voluntarii LOGS, chiar in casa pe care au inchiriat-o […] Articolul Asociația LOGS a renunțat la spațiul inchiriat pe bulevardul C.D. Loga, unde asistenții sociali au fost agresați de vecini a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .