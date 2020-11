In data de 11 noiembrie, AIPROM a organizat Adunarea Generala a membrilor, prilej cu care au fost aleși membrii Consiliului Director pentru un mandat de 2 ani. In funcția de președinte a fost ales dl. Vasile Iosif, Country Leader- FMC Romania și Moldova. Dl. Vasile Iosif beneficiaza de o vasta experiența profesionala in domeniul protecției […] The post Asociația Industriei de Protecția Plantelor din Romania – AIPROM a ales un nou Consiliu Director first appeared on Suceava News Online .