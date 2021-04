Stiri pe aceeasi tema

- Seful Executivului a subliniat importanta deosebita acordata de Romania Parteneriatului Strategic cu SUA si a reiterat angajamentul pe termen lung al tarii noastre in directia dezvoltarii proiectelor strategice bilaterale cu parteneri americani, arata comunicatul de presa al Guvernului. Cu acest prilej,…

- Economia Romaniei a facut fata crizei Covid mai bine decat era asteptat, astfel ca oficialii de la Bruxelles si-ar putea imbunatati estimarile privind evolutia din acest an, in prognoza de primavara a Comisiei Europene, care va fi publicata in luna mai, a declarat comisarul european pentru Economie,…

- Economia Romaniei a facut fata crizei Covid mai bine decat era asteptat, astfel ca oficialii de la Bruxelles si-ar putea imbunatati estimarile privind evolutia din acest an, in prognoza de primavara a Comisiei Europene, care va fi publicata in luna mai, a declarat, marti, comisarul european pentru…

- Deputatul George Simion spune ca AUR cere Guvernului sa achite restantele angajatilor sucursalei locale a Companiei Nationale a Uraniului (CNU) care au intrat in greva foamei, in contextul in care nu au primit salariul de doua luni. "Guvernul Citu este preocupat sa imparta prada reprezentata de banii…

- Președintele va avea o declarație de presa dupa intalnirea cu liderii coaliției de Guvernare.Liderii partidelor care formeaza coaliția de guvernare, vorbim despre PNL, USR-Plus și UDMR, au participat, astazi, la o intrevedere la Palatul Cotroceni. Este vorba despre președintele Camerei Deputaților,…

- Președintele Iohannis a calificat drept „acte reprobabile”, care trebuie pedepsite conform legii „fara nicio ezitare”, uciderea, torturarea sau traficarea animalelor salbatice. „In ultimele decenii, acțiunile noastre au dus la distrugerea habitatelor unor specii salbatice, forțandu-le sa caute hrana…

- Romania ar putea adopta moneda euro abia in 2027 sau 2028, a anunțat premierul Florin Cițu. Profit.ro a relatat anterior ca Romania amana din nou adoptarea euro, cu argumentul ca va trebui, mai intai, sa iși restabileasca echilibrul macro-economic, inclusiv prin combaterea efectelor negative generate…

- Guvernul urmeaza sa adopte în sedinta de miercuri un proiect de hotarâre pentru modificarea si completarea HG 1031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, potrivit Agerpres. Prin noul proiect de hotarâre se propune, printre…