Stiri pe aceeasi tema

- “Asociatia Furnizorilor de Energie din Romania – AFEER solicita participarea, alaturi de reprezentantii celorlalti actori din sectorul energetic, la dezbaterile din comisiile de specialitate ale Camerei Deputatilor ale OUG 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie…

- Dupa ce președintele Klaus Iohannis l-a desemnat pentru funcția de premier, ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, a facut pe pagina de Facebook un apel public la partidele politice sa sprijine prin votul din Parlament guvernul pe care il va propune. „Țara noastra trece printr-una din cele mai dificile…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a facaut parte din delegația UDMR in negocierile pentru formarea guvernului de coaliție și in negocierile de la Cotroceni cu președintele Iohannis, avertizand ca Romania are nevoie de un guvern cu puteri depline, mai ales in aceasta perioada de criza…

- Am votat pentru adoptarea legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.105/2020 pentru completarea Legii nr.291/2018 privind aprobarea obiectivului de investitii Autostrada Iasi-Targu Mures, Autostrada Unirii. Ca parlamentar de Neamț o sa susțin finalizarea unuia dintre cele mai importante…

- In sfarșit, niciun ministru al Transporturilor și nimeni care este direct implicat in construcția și dezvoltarea infrastructurii rutiere din Romania nu se mai poate folosi de justificari și scuze in fața inacțiunii și delasarii. Astazi, am votat in plenul Camerei Deputaților forma corecta…

- Transportatorii vor merge înainte cu ideea de a organiza un protest în septembrie pe tema reîncadrarii diurnei de catre ANAF. Pentru cei care nu știu, Fiscul a decis sa ia în calcul ultimii 5 ani și sa emita decizii de impunere, ceea ce e ciudat. Chiar Camera Consultanților Fiscali…