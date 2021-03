Asociatia Forta Fermierilor afirma ca, prin neacordarea despagubirilor de seceta pentru culturile de primavara aferente anului 2020, conducerea Ministerului Agriculturii a pus in pericol productia agricola din acest an si face un apel catre companiile din agribusiness sa ii sprijine pe fermieri in asigurarea capitalului de lucru, pentru a nu rata anul agricol 2021.



"Fermierii Romaniei trag un semnal puternic de alarma: suntem in pragul dezastrului agricol, riscam sa fie pusa pe butuci ramura economica care ne poate scoate din criza! La aceasta ora, situatia fermierilor din majoritatea…