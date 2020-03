Asociatia femeilor de afaceri a fost lansata oficial la Iasi

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Uniunii Generale a Industriasilor din Romania (UGIR) au lansat, miercuri, Organizatia de Femei, eveniment care s-a desfasurat in prezenta vicepremierului Raluca Turcan, prim-vicepresedinte al PNL. La discutiile care s-au derulat sub tema "Antreprenoriat si Leadership feminin" au fost…

- S-au pus in miscare rotitele proiectului „Cresterea performantelor angajatilor prin formare continua” (cod SMIS 128516), care este in implementare in perioada 04.11.2019-04.05.2021. Confederatia patronala UGIR – Uniunea Generala a Industriasilor din Romania este interesata de provocarile legate de piata…

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan s-a adresat ministrului Apararii Nationale, Ionel Nicolae Ciuca, si vrea sa afle daca investitiile in acest domeniu vor fi dirijate spre Regiunea de Nord-Est. Parlamentatul sucevean a amintit ca Romania este unul dintre primele state NATO care si-au respectat ...

- Uniunea Generala a Industriasilor din Romania (U.G.I.R.) anunta conferinta Antreprenoriat & Leadership Feminin - "Estetica mintii feminine", un eveniment dedicat femeilor din mediul de business romanesc. Conferinta este prima dintr-o serie de evenimente ce vor avea loc anual, in mai multe…

- Un clasament al firmelor de retail din Romania dezvaluie implicarea acestora in problemele ridicate de consumatori, cu privire la bunastarea gainilor crescute pentru oua. In ultimii ani, romanii au devenit foarte constienti cu privire la sanatate, bunastarea animalelor si problemele mediului…

- Dezvoltarea regiunii de Nord-Est a Romaniei este la fel de importanta ca si dezvoltarea Republicii Moldova. Declaratia a fost facuta de premierul roman Ludovic Orban, la Iasi, unde a participat la manifestarile dedicate Unirii Principatelor Romane.

- Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) iși exprima dezamagirea cu privire la decizia Guvernului de a trimite in Parlament proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto (RCA).Asociația…

- Organizația Salvați Copiii Romania a accelerat, in 2019, programul de combatere a mortalitații infantile, capitol care inca plaseaza Romania pe primul loc din Uniunea Europeana, din cauze in general prevenibile sau tratabile. Astfel, in urma datelor centralizate transmise de medicii din țara, au fost…