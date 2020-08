Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Reprezentanții intreprinderilor mici și mijlocii din Republica Federala au transmis responsabililor politici un apel de urgența cu privire la o noua sistare a activitații sociale și de afaceri, idee al carei spectru revine in mod frecvent in dezbaterile publice din Germania. Un nou ”lockdown”, pe modelul celui aplicat in primavara, ar […] The post Asociatia Federala a IMM-urilor din Germania: „O protecție excesiva impotriva infecției nu ar trebui sa aiba din nou prioritate asupra protejarii economiei” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa…