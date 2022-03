Asociatia Fair Play“, fondata de Mazare, la judecata cu administratia Chitac

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al Sectorului 1, daniel Tudorache, a fost trimis in judecata pentru fapte de corupție, anunța, miercuri, DNA. Fostul primar se afla sub control judiciar pe cauțiune, acuzat de complicitate la trafic de influența și spalarea banilor.

- Administrația din comuna timișeana Uivar traiește in aceste zile vremuri tensionate. Viceprimarul liberal Augustin Fedriga a fost schimbat printr-o decizie a Consiliului Local, iar decizia a atras nemulțumirea partidului, dar și a unor cetațeni ai localitații. Aceștia s-au adunat in fața primariei și…

- In dosar, SC Proiect Solar Power SRL, prin Marian Turbatu este parte civila Tribunalul Constanta mentine masurile asiguratorii dispuse de DNA asupra bunurilor apartinand lui Ion Soare si Gheorghe Popescu, la data presupuselor fapte primari ai comunelor Cogealac si Fantanele. Cei doi fosti edili au fost…

- Eugen Furdiui, primar al comunei Rosia Montana, a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Alba. Procurorii au constatat ca acesta a incalcat legea atunci cand a numit prin dispozitie, fara concurs, un functionar public in compartimentul…

- Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului 5, a fost retinut pentru 24 de ore. i fratele lui Marian Vanghelie a fost retinut pentru 24 de ore, dar si alte 17 persoane. Fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie este urmarit penal de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care…

- Sefa Serviciului economic din cadrul Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM), Carmen Anghel, a fost trimisa in judecata de procurorii DNA. Ea ar fi dat unei persoane subiectele la un concurs pentru ocuparea functiei de contabil dar si rezolvarile. DNA a anuntat, miercuri, trimiterea…

- Societatea OIL TERMINAL S.A informeaza actionarii cu privire la faptul ca in data de 27.12.2021 s a primit la sediul societatii o cerere de chemare in judecata formulata de catre reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian in contradictoriu cu paratii Oil Terminal S.A. si Statul Roman prin Ministerul Energiei.Prin…

- Dr. Stela Halichidis, fostul manager al SCBI Constanta, aflat in functie in dimineata izbucnirii incendiului si destituit in seara tragediei, a cerut instantei sa anuleze dispozitia de destituire. Cazul a fost inregistrat la instanta la inceputul lunii noiembrie 2021, iar la o luna si o saptamana de…