Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana solicita Romaniei sa isi alinieze taxele de inmatriculare la legislatia UE, trimitand o scrisoare de punere in intarziere pentru ca nu asigura rambursarea integrala si imediata a taxelor de inmatriculare a vehiculelor de ocazie achizitionate din alte state membre.

- Uniunea Europeana trebuie sa fie scutita permanent de la taxele vamale impuse de SUA la importurile de otel si aluminiu. Este solicitarea Comisiei Europene, care a avertizat ca incertitudinea generata de masurile presedintelui american afecteaza companiile europene.

- Rusia cere despagubiri din partea SUA de pe urma tarifelor impuse de administratia americana la importurile de otel si aluminiu, se arata intr-un comunicat al Moscovei, publicat joi de Organizatia Mondiala a Comertului (OMC), scrie agerpres.ro.

- Se cer masuri cat mai urgente in aceasta situatie • Desi au fost trase multe semnale de alarma, nu s-au luat masuri • Daca planul impotriva poluarii nu va fi elaborat de catre Primaria Iasi cat mai repede si nu se vor lua masuri urgente, mai este putin si Iasul ajunge cel mai poluat oras [...]

- Studenții de la Universitatea Exeter care spun ca au fost supuși abuzului rasist cer schimbari sistemice in tratarea prejudecatilor. Chris Omanyondo, Arsalan Motavali și Roman Ibra, toți in varsta de 21 de ani, s-au prezentat la The Guardian pentru a descrie incidentele de rasism, inclusiv una in care…

- Uniunea Europeana a anunțat ca ar putea taxa suplimentar produse importante din Statele Unite, precum untul de arahide, sucul de portocale, afinele si bourbon-ul din SUA, daca Donald trump va impune taxe vamale pentru importurile de oțel și aluminiu, scrie Agerpres care citeaza AFP. “O lista provizorie…

- Razboiul dintre Donald Trump si oficialii europeni, pe tema taxelor vamale simetrice, nu pare a fi ajuns la final, iar deciziile ambelor parti risca sa fie incalcari ale reglementarilor internationale. Ultima veste priveste chiar motocicletele Harley-Davidson si whisky-ul american, care ar…

- Intentia lui Donald Trump de a impune tarife pentru importurile de otel si aluminiu nu e criticata doar de Uniunea Europeana, ci si de agentia Moody's, care avertizeaza ca acest plan va afecta companiile consumatoare de otel din SUA. Planul presedintelui american de a impune tarife pentru…