- Reprezentantii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara EURONEST contesta rezultatele verificarilor efectuate de Corpul de Control al Ministerului Sanatatii la Spitalul Letcani, in urma carora au fost gasite mai multe nereguli, iar unitatea sanitara a fost inchisa. Dupa ce in cursul zilei de luni conducerea…

- Spitalul Covid de la Lețcani, investiție la care a contribuit și Consiliul Județean Neamț cu 3,4 milioane euro, este inchis de la finele anului trecut și ramane așa pana la intrarea in legalitate. In acest moment, 31 de nereguli au fost constatate acolo de echipa corpului de control al Ministerului…

- Spitalul mobil de la Lețcani (Iași) – care a costat 13 milioane de euro – va ramane inchis din cauza unor probleme grave descoperite in urma cu cateva luni in timpul vizitei Corpului de Control al Ministerului Sanatații și care nu au fost rezolvate nici pana acum. Inițial, conducerea spitalului anunța,…

- Dat in folosința cu o intarziere de aproape jumatate de an și inchis dupa numai trei luni de funcționare, spitalul mobil de la Lețcani risca sa ramana inchis pana in martie. Termometrele din saloane indica temperaturi sub zero grade Celsius, iar o ancheta a Corpului de Control al ministrului sanatații…

- In raport au fost semnalate o serie de deficiențe care afecteaza desfașurarea optima a actului medical, motiv pentru care au fost dispuse 31 de masuri pentru remedierea aspectelor disfuncționale. Aceste masuri cad in sarcina Spitalului de Boli Infecțioase, a Asociației Euronest și Direcției de Sanatate…

- Corpul de control al Ministerului Sanatatii a gasit mai multe nereguli in urma controlului efectuat la Spitalul modular de la Letcani, a informat luni, printr-un comunicat de presa transmis AGERPRES, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Iasi, Costel Alexe. Conform sursei citate, in urma…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase, Carmen Dorobat, a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru luare de mita si complicitate la luare de mita, insa nu a mai primit interdictia de a ocupa demnitati publice, asa cum stabilise prima instanta. Seful Consiliului Judetean Iasi,…

- Pacientii transferati de la Spitalul Judetean Piatra Neamt la Spitalul mobil de la Letcani sunt in continuare in stare grava, a anunțat, luni, Carmen Dorobaț, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, potrivit News.”Cei sase pacienti de la Neamt isi pastreaza din nefericire aceeasi stare generala…