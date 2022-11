Stiri pe aceeasi tema

- Experții in energie spun ca gradul mare de incarcare a depozitelor cu gaze pentru la iarna nu ne scutește de probleme daca vremea se va raci brusc și pe perioade mari de timp. Romania va importa gaze iar problemele s-ar putea agrava.”Necesarul de import zilnic la nivelul Romaniei, intr-o iarna…

- ”Din punct de vedere meteorologic, urmarim si noi toate prognozele. Acestea s-au updatat la sfarsitul lunii octombrie, se inscriu intr-un tipar care nu pot sa spun ca ne bucura foarte tare, dar cu care ne-am obisnuit in ultimii ani de zile, de a avea ierni mult mai secetoase decat eram obisnuiti. Din…

- "Ați citit articolele despre amenzile pe care le risca romanii daca nu au montate anvelopele de iarna la 1 noiembrie și sunteți nedumeriți sau panicați? Nu aveți de ce! Registrul Auto Roman va explica tot ce trebuie sa știi despre anvelopele care sunt obligatorii pe timpul iernii.Chiar daca vremea inca…

- "Ați citit articolele despre amenzile pe care le risca romanii daca nu au montate anvelopele de iarna la 1 noiembrie și sunteți nedumeriți sau panicați? Nu aveți de ce! Registrul Auto Roman va explica tot ce trebuie sa știi despre anvelopele care sunt obligatorii pe timpul iernii.Chiar daca vremea inca…

- Prognoza meteo pentru iarna 2022-2023, in Romania: Șansele unui val de vreme severa mai mari decat „intr-un an normal” Prognoza meteo pentru iarna 2022-2023, in Romania: Șansele unui val de vreme severa mai mari decat „intr-un an normal” O noua prognoza meteo pentru iarna 2022-2023, pe termen lung,…

- Virgil Popescu, ministrul Energiei admite ca va fi o iarna complicata pentru Europa in privința alimentarii cu gaze, insa precizeaza ca Romania nu este atat de dependenta de gazul rusesc. In momentul de fata Romania are un stoc de gaze naturale de peste 75,6% si a preconizat ca in luna noiembrie acesta…

- Iarna viitoare va fi una cumplita si vom vedea preturi uriase la energie, fabrici care se inchid si oameni care raman in bezna si frig, pentru ca nu isi vor putea plati facturile, daca Guvernul nu ia de urgenta masuri, a afirmat șeful Alro Slatina Marian Nastase. Oamenii nu vor mai avea bani sa-și…

- Potrivit unor prognoze, prețul gazelor tranzacționate pe bursa este posibil sa creasca cu 44% – 60% in iarna 2022-2023, iar acesta nu este cel mai pesimist scenariu, potrivit unei analize realizate de catre Dumitru Chisalița, președintele Asociației Energia Inteligenta.„Prețurile gazelor și implicit…