Stiri pe aceeasi tema

- Nordul Franței și Madridul intra in zona roșie de coronavirus, cel mai probabil, miercuri dimineața, astfel ca romanii care vin din acele zone vor intra in carantina instituționalizata, a declarat, marți seara, Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații.Tataru a anunțat, la Digi24,…

- Persoanele care vor sa intre in țara prin Vama Nadlac II au de așteptat, marți seara, aproximativ 50 de minute. In punctul de trecere al frontierei dintre Ungaria și Romania se circula pe 3 benzi, iar formalitațile dureaza mai mult, pentru ca trebuie sa completeze formularul privind COVID-19.Marcel…

- Dupa mai multe zile de absenta totala din spatiul public, in ciuda situatiei de criza generata de amenintarea coronavirusului, presedintele Klaus Iohannis intra in actiune.Administratia Prezidentiala anunta ca presedintele va participa marti, de la ora 18, la o videoconferința cu șefii de…

- Publicam integral, poziția eMAG cu privire la creșterea prețului la maștile medicale: In ultimele zile, pe fondul discuțiilor referitoare la riscul crescut de infecție cu Covid-19 (Coronavirus) in randul populației, stocurile de maști medicale la prețurile obișnuite s-au epuizat. In aceste condiții,…

- Biroul Executiv (BEx) al Pro Romania a decis luni sa-i solicite presedintelui Klaus Iohannis sa desemneze un alt candidat pentru functia de premier, Victor Ponta precizand mai apoi ca cea mai buna nominalizare ar fi Raed Arafat. Acesta a explicat ca cererea vine in contextul amenintarii cu coronavirus…

- PSD a anuntat ca merge astazi la consultarile de la Palatul Cotroceni "cu o solutie clara de premier" si atrage atentia ca, daca solutia aleasa de presedintele Klaus Iohannis este de a nu da mandat PSD "va adanci criza in loc sa o rezolve".

- In plina criza politica, președintele Iohannis reia tema educației! Patru documente de politica publica ce abordeaza tematici esentiale pentru reforma sistemului de educatie romanesc sunt lansate miercuri, in cadrul conferintei "Romania Educata - politici publice si coordonarea surselor de finantare".…

- Klaus Iohannis a avut marți o prima reacție la tensiunile dintre SUA și Iran, dupa uciderea generalului Qassem Soleimani. Șeful statului a punctat ca Romania are militari in Irak, aceștia facand parte din forțele NATO de instruire: „O parte din militarii noștri au fost deja relocați. De asemenea,…