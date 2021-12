Stiri pe aceeasi tema

- Romania are circa 5,5 milioane de consumatori casnici, care nu au trecut pe piața libera de energie electrica. Aceștia vor primi, de la 1 ianuarie 2022, notificari de majorare a tarifelor. Asociația Energia Inteligenta anunța ca este vorba despre creșteri intre 58 - 85%.Președintele Asociației Energia…

- Romanii iși pot amana facturile la utilitați timp de șase luni. Cine poate beneficia de aceasta facilitate. Romanii care nu isi pot plati facturile la gaze si curent vor putea sa le amane timp de 6 luni. Timp de 6 luni, Romania a plafonat prețurile și statul ofera compensații pentru facturi, tocmai…

- Ministrul interimar al Energiei, Virgil Popescu, s-a declarat „uimit” de nivelul prețurilor din piața energetica de ultima instanța, pe care le considera „prohibitive”. El considera ca „cercul inchis” al furnizorilor de ultima instanța „trebuie spart” și a cerut reprezentanților ANRE sa ia masuri urgente.…

- Romanii care consuma energie pana in 300 kW si gaze pana in 200 m cubi lunar vor plati facturi comparabile cu cele din 2020. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca toti consumatorii casnici care au consum intre 30 si 300 kW vor primi o compensatie de 0,291 lei/kW, reprezentand tariful de transport,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca toti consumatorii casnici care au consum intre 30 si 300 kW vor primi o compensatie de 0,291 lei/kW, reprezentand tariful de transport, de distributie, acciza si certificat verde. De aceasta compensatie vor beneficia aproximativ 15 milioane de romani, reprezentand…

- “Deci un roman care consuma 100 de kW, indiferent cat are pretul, daca pretul va creste peste un leu, sa zicem peste o luna, peste doua luni ca vorbim de o iarna intreaga, sa zicem ca are 90 de bani in momentul de fata, tariful lui de acasa, factura va fi de 90 de lei, compensarea este de 29,1 lei –…

- Preț plafonat, facturi compensate și TVA redus la energie. Masurile se aplica de la 1 noiembrie. Proiectul, votat in Parlament Prețul la energie va fi plafonat, facturile compensate și TVA va fi diminuata, potrivit unui proiect votat miercuri in Parlament. Prețurile vor fi plafonate la cel mult 1 leu/kWh…

- Preturile la energie electrica si gaze naturale pentru consumatorii casnici vor fi compensate pana la sfarsitul lunii martie, iar consumatorii vulnerabili isi vor putea amana cu sase luni plata facturilor la cerere, potrivit Ordonantei de Urgenta adoptate ieri de Senat. Si firmele vor beneficia de TVA…