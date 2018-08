Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Elevilor din Constanta (AEC) a actionat in instanta 20 de primarii din judetul Constanta pentru ca refuza sa transmita informatii de interes public cu privire la educatia de la firul ierbii.

- Fostul senator Gigi Chiru a fost trimis in judecata de Parchetul General pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa, in legatura cu decesul unei persoane intr-o discoteca detinuta de fostul parlamentar in statiunea Eforie Sud. In acelasi dosar, a fost trimis in judecata si omul de afaceri Cristian…

- V. Stoica Emoționantele imagini și gandurile transmise in Anul Centenarului de catre cei cinci prahoveni nascuți odata cu Romania, in urma cu 100 de ani, ar trebui sa trezeasca in fiecare dintre noi sentimentul unitații, dar și pe acela al respectului pentru tot ceea ce inseamna istoria acestui neam.…

- La ultimul termen de judecata din 21 mai, un procuror de la DNA a cerut condamnarea lui Sebastian Ghita la inchisoare cu executare in acest dosar. Procurorul a precizat in fata judecatorilor ca dosarul este unul de referinta pentru coruptia si legaturile dintre sistemul judiciar si lumea politica. 'Se…

- Oficiali din Ministerul Educatiei, fostul ministru al Educatiei Ecaterina Andronescu, parlamentari si alti demnitari participa joi, 14 iunie, la Gala aniversara organizata de Asociatia Elevilor din Constanta „AEC - 5 ani de reprezentare“.

- Un barbat cu cetatenie romana si germana, acuzat ca a detinut peste sapte mii de monede si peste opt sute de bunuri arheologice din patrimoniul national, sustrase din situri arheologice din Constanta si Tulcea, a fost trimis in judecata, anunta Parchetul General.

- Consilierul general PNL Ciprian Ciucu se declara neincrezator in legatura cu infiintarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara intre Bucuresti, Brasov si Constanta, atragand atentia ca aceasta asociatie este formata din orase aflate la mari distante intre ele. Ciucu spune ca aceasta noua structura…

- Asociatia Elevilor din Constanta (AEC) considera afirmatiile primarului Decebal Fagadau la adresa elevilor care il contestaa ca fiind sfidatoare fata de locuitorii municipiului Constanta.