- Mai mulți investitori italieni sunt gata sa cumpere Dinamo, insa oficialii alb-roșiilor refuza sa coopereze. Fostul antrenor al „cainilor", Dario Bonetti, 58 de ani, a reușit sa convinga un grup de investitori italieni sa preia Dinamo: deși oamenii de afaceri și-au exprimat interesul printr-o scrisoare…

- LA LOT… Selectionerul Rares Fortuneanu i-a convocat pe vasluienii Demis Grigoras (Chambery) si Alexandru Asoltanei (Dinamo Bucuresti) pentru meciurile din preliminariile Campionatului Mondial de handbal masculin. Echipa nationala de handbal masculin a Romaniei s-a reunit, sambata, la Bucuresti, in vederea…

- Editia 2020 a Raliului Dakar, programata pentru prima oara in Arabia Saudita, o tara in care femeile pot obtine carnet de conducere de abia un an si jumatate, va strange la start doar 12 femei pilot, cu cinci mai putin fata de anul trecut in Peru, cand s-a inregistrat un record de participare feminina…

- Bernard Arnault, al treilea cel mai bogat om din lume, cu o avere de peste 100 de miliarde de dolari, vrea sa cumpere clubul AC Milan, anunța mai multe publicații de sport din Italia, anunța MEDIAFAX.Citește și: Olguța Vasilescu il curenteaza pe Klaus Iohannis: Am o vaga banuiala Omul…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, spune ca pana la sfarsitul acestui an companiile care au raport favorabil pentru returnarea TVA isi vor primi banii. "Nu este normal ca sectorul privat sa sustina iresponsabilitatea guvernului precedent", sustine el. Florin Citu: A trebuit sa suplimentam…

- Razvan Lucescu a ajuns cu gruparea din Arabia Saudita, Al Hilal, pana in finala Ligii Campionilor Asiei și este pe primul loc in campionatul intern, dar presa a scris ca situația tehnicianului roman pe banca saudiților nu este una prea fericita, anunța MEDIAFAX.Citește și: Noul ministru al…

- Mircea Lucescu a declarat ca este interesat de clubul Dinamo București, dupa ce finanțatorul Ionuț Negoița a spus ca va ceda 51% din acțiuni pentru suma simbolica de un leu.Citește și: Florin Cițu dupa ce a picat votul din Parlament: ‘A fost un vot politic’ . ”Suna interesant ce spune…

- Victor Costache, propunerea pentru Ministerul Sanatații, a spus la audierea de specialitate din Parlament, ca una dintre urgențe este rectificarea bugetara la Sanatate deoarece in luna decembrie „vom fi descoperiți” și a promis ca va fi un coleg dificil pentru Florin Cițu, propus la Finanțe.„Voi…