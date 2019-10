Stiri pe aceeasi tema

- Ironii și posibil amenințari de la cel mai inalt nivel! Femeile care se ocupa de construirea din donații a unui spital pentru copiii bolnavi de cancer susțin ca ministrul Sanatații, Sorina Pintea, le-a cerut banii stranși de la oameni.

- Centrul de Arsi din Iasi a fost inaugurat, miercuri, in prezenta ministrului interimar al Sanatatii, Sorina Pintea, prilej cu care a fost tinut si un moment de reculegere in memoria victimelor de la Colectiv. „Cred ca din tot ceea ce am facut pana acum, invatam fiecare cate ceva. Lucrurile merg, daca…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, vineri, printr-un mesaj pe Facebook, ca este de acord cu propunerea victimelor tragediei din Colectiv, pentru decontarea tratamentului, pe tot parcursul vietii. "Am primit scrisoarea victimelor tragediei de la Colectiv și am cautat in ultimele zile soluții pentru…

- Luni, 30 septembrie, 22 de persoane supraviețuitoare ale incendiului din clubul Colectiv, accident care a avut loc in urma cu 47 de luni (patru ani fara o luna, zilele astea), au trimis o scrisoare deschisa ministrului Sanatații, Sorina Pintea, și premierului Viorica Dancila. Din aceasta scrisoare,…

- Sorina Pintea, ministrul Sanatații, a reacționat dupa ce supraviețuitorii incendiului din clubul Colectiv au solicitat, in cadrul unei scrisori deschise, sprijin pe viața pentru tratamentul pe care trebuie sa-l urmeze. Astfel, aceasta urmeaza sa se intalneasca cu ei, vineri.

- Ranitii din Clubul Colectiv au transmis o scrisoare deschisa adresata autoritatilor, premierului si ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, prin care solicita ca statul sa le asigure sprijin pe viata, prin plata tuturor tratamentelor necesare. Ei spun ca, daca imediat dupa producerea evenimentului…

- Ranitii din Clubul Colectiv au transmis o scrisoare deschisa adresata autoritatilor, premierului Viorica Dancila si ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, prin care solicita ca statul sa le asigure sprijin pe viata, prin plata tuturor tratamentelor necesare. Ei spun ca, daca imediat dupa producerea evenimentului…

- In jur de 100 de bolnavi de cancer din Vestul tarii au ramas fara tratament de radioterapie, dupa ce sectia de specialitate a Spitalului Municipal a fost inchisa temporar. Sefa Directiei de Sanatate Publica Timis, Cornelia Malac, a solicitat ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, spriijin pentru rezolvarea…