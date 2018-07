Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce in Uniunea Europeana lucrarile de constructii au crescut cu 1,2% in luna aprilie 2018 comparativ cu luna martie 2018, Romania se numara printre statele unde lucrarile de constructii au scazut de la o luna la alta. Astfel, construcțiile în România au scăzut cu 1,1%, un…

- Raytheon a anuntat astazi ca armata americana i-a acordat contractul de 395,8 milioane de doalri pentru producerea de sisteme aeriene antiracheta Patriot, potrivit Nasdaq. Contractul stabileste ca producatorul Raytheon va construi prima unitate Patriot pentru Romania. Raytheon a…

- Raytheon a anuntat ca Armata Statelor Unite ale Americii a atribuit companiei un contract in valoare de 395,85 milioane dolari pentru productia sistemelor de aparare antiaeriana si anti-racheta Patriot comandate de Romania, transmite News.ro . ”Publicat de catre Departamentul de Aparare al Statelor…

- Cursul a reunit 49 de participanti din 9 tari: Romania, Turcia, Bulgaria, Polonia, Croatia, Germania, Franta, Insula Reunion si Spania. Obiectivele cursului au vizat: cunoasterea sistemului de educatie finlandez, prezentarea modalitatilor de asigurare a suportului educational precum si a tehnicilor…

- Adversarele "tricolorilor" din Liga Natiunilor UEFA, competitia care va debuta in toamna, se claseaza astfel: locul 35 - Serbia (732 de puncte), locul 43 - Muntenegru (671) si locul 133 - Lituania (229). Primele zece pozitii in clasamentul FIFA-Coca Cola sunt ocupate urmatoarele echipe:…

- Romania a ramas pe locul 32 in topul FIFA. Clasamentul este dominat de Germania. Selectionata Romaniei se mentine pe locul 32 in clasamentul mondial dat publicitatii de Federatia internationala de fotbal (FIFA), dominat in continuare de campioana lumii, Germania. Reprezentativa statului Chile, pe care…

- Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca, angajatorii europeni ofera peste 1.300 de locuri de munca pentru români.Astfel, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 1.366 locuri de munca vacante, dupa…

- Compania germana Bosch va construi prima unitate de pe teritoriul Romaniei a și a patra in Europa, pe langa Germania, Spania și Polonia. Investiția de 110 milioane de euro reprezinta cea mai mare plasare de capital din județul Hunedoara din ultimii 30 de ani, intr-o unitate care fabrica produse finite.…