Asociația “Clubul STEAM” prezentă cu un nou proiect educațional pentru orașul Turda, în cadrul Meet and Code 2022 Asociația “Clubul STEAM” a fost prezenta și in acest an cu un eveniment de programare și tehnologie in cadrul inițiativei Meet and Code. Proiectul ”Micro:bit in natura” a primit o finanțare de 300 de euro pentru a facilita, prin activitați fața in fața, dezvoltarea competențelor digitale și de programare ale copiilor. 20 de elevi din [...] Articolul Asociația “Clubul STEAM” prezenta cu un nou proiect educațional pentru orașul Turda, in cadrul Meet and Code 2022 apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol si foto: turdanews.net

