- Tatiana Salcuțan și Pavel Alovatki au primit cotele de participare din partea Federației Internaționale de natație, in urma rezultatelor obținute la Campionatele Europene, care s-au desfașurat la Belgrad, Serbia.

- David Popovici, 19 ani, a cucerit doua medalii de aur pentru Romania la Campionatele Europene de la Belgrad, o competiție din care GSP a evidențiat cinci episoade semnificative. Campionatele Europene de la Belgrad se incheie duminica seara in bazinul descoperit din baza „Milan Gale Muskatirovic”. ...

- David Popovici (19 ani) a cucerit medalia de aur in proba de 200 m liber, vineri seara, la Campionatele Europene de natatie de la Belgrad. Este a doua medalie de aur pe care o caștiga la competiția organizata in Serbia, transmite Digi Sport. Acesta a explicat cum a obținut primul loc in cursa.

- David Popovici, 19 ani, s-a calificat, joi, 20 iunie, in finala probei de 200 de metri liber la Campionatele Europene gazduite de Belgrad, cu timpul de 1:46,15, cel mai bun al semifinalelor, și va lua startul pe culoarul 4 in finala programata maine, de la ora 19.36, relateaza Gazeta Sporturilor. Finala…

- David Popovici (19 ani) a triumfat, miercuri, 19 iunie, in finala de la 100 metri liber la Campionatele Europene de la Belgrad (Serbia), transmite Gazeta Sporturilor. A incheiat cursa in 46,88 secunde. Inotatorul roman și-a aparat titlul cucerit acum 2 ani la Roma și a stabilit al 3-lea cel mai bun…

- Sportivii Denis Popescu si Aissia Prisecariu s-au calificat, luni, in finale la 50 m fluture si 200 m spate, la Campionatele Europene de natatie de la Belgrad, transmite News.ro. Denis Popescu a obtinut al optulea timp al semifinalelor la 50 m fluture: 23.45 s, nou record national de seniori). La 200…

- Echipa Asociației Internaționale a Polițiștilor (IPA) din care a facut parte și plutonierul adjutant Ionuț Timofte s-a clasat pe primul loc la competiția sportiva internaționala „IPA GAMES 2024”. Organizata in perioada 19 – 24 mai a.c., la Cheile Gradiștei, competiția a reunit la categoria masculin…

- Reprezentantele Romaniei iși tureaza motoarele la Campionatele Europene de Box de la Belgrad (18-28 aprilie). Loredana Perijoc, sportiva calificata și la Jocurile Olimpice, a avansat, marți, in semifinalele categoriei 54 kg. In penultimul act a ajuns și Claudia Nechita, ambele și-au asigurat astfel…