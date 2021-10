Stiri pe aceeasi tema

- Analiștii economiei anticipeaza 5% inflație in urmatoarele 12 luni și un curs de peste 5 lei/euro Rata anticipata a inflației pentru orizontul de 12 luni a inregistrat o valoare medie de 5,01%, iar pentru cursul de schimb EUR/RON, peste 93% dintre participanții la sondajul CFA Romania prevad o depreciere…

- Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a scazut in septembrie 2021 cu 16,4 puncte comparativ cu luna anterioara, mai mult de jumatate dintre analisti anticipand ca impactul economic al coronavirusului va dura pana in ultimul trimestru din 2022, conform unui comunicat remis,…

- Analistii CFA Romania anticipeaza un deficit bugetar de 6,8% din PIB in 2021, iar datoria publica ar putea atinge 53% din PIB pentru orizontul de 12 luni, potrivit unui comunicat de presa al organizatiei, preluat de Agerpres. Conform sursei citate, valoarea medie a anticipatiilor privind evolutia in…

- Analistii CFA Romania se așteapta ca euro sa treaca de 5 lei, in urmatoarele șase luni, iar deficitul bugetar sa atinga 6,8% din PIB, in 2021. In același timp, datoria publica ar putea sa reprezinte 53% din PIB pentru orizontul de 12 luni, potrivit unui comunicat al organizatiei.Valoarea medie a anticipatiilor…

- “Pe fondul prudentei generate de intrarea in valul 4 al pandemiei, indicatorul de incredere macroeconomica a scazut pentru a doua luna consecutiv, insa se mentine la un nivel ridicat, aproape de maximul istoric, ceea ce denota incredere in evolutia economica viitoare. De asemenea, in contextul cresterii…

- Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a scazut in luna iulie cu 1,7 puncte comparativ cu luna anterioara, la valoarea de 74,5 puncte, (fata de aceeasi luna a anului precedent, indicatorul a crescut cu 44,1 puncte). ”Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei…

