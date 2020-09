Stiri pe aceeasi tema

- RESPECT… In contextul anului 2020, declarat anul omagial al pastoratiei parintilor si copiilor si anul comemorativ al filantropilor ortodocsi romani – luna octombrie are, pentru membrii, simpatizantii si sustinatorii nostri, o semnificatie dubla: sarbatorim Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice…

- MODERNIZARE…Aflata sub conducerea liberala a primarului Vasile Vanatoru, comuna Banca a aratat ca se pot face lucruri bune si foarte bune chiar daca esti in opozitie. Astfel, cei care viziteaza acum asezarea situata in apropierea municipiului Barlad pot vedea drumurile asfaltate, scoli noi, santuri…

- CONCERT…Muzeul „Vasile Parvan” Barlad si Asociatia Klavier ART organizeaza la Barlad recitalul derulat sub genericul „Lumea copilariei in muzica clasica…la patru maini”. Concertul se va desfasura la Barlad, in curtea Pavilionului Expozitional „Marcel Guguianu”, duminica, 20 septembrie 2020, incepand…

- URAT… In plina campanie electorala, prezentatorul TV, Dan Negru, se transforma in „motor electoral” pentru niste politicieni obscuri, care, in pana de idei, au gasit chichita chichitelor: Casa lui Cuza din Barlad! Intr-un filmulet postat pe pagina lui de socializare, Dan Negru apare langa gardul casei…

- FARA RUSINE… Casutele cu carti amplasate in zonele cele mai circulate, de catre Biblioteca „Stroe Bellorescu” din Barlad, au devenit tinta bipezilor care au dat „lovitura”. Au spart una dintre casute (deocamdata), dar nu pentru a fura carti, ca nu au ce face cu ele, pentru ca, cel mai probabil, nici…

- PERICULOS… Un barbat din Barlad, Nelu G.C., a fost retinut de catre politistii din cadrul Politiei Orasului Murgeni dupa ce si-a agresat concubina, i-a sustras autoturismul si a plecat cu el, desi avea permisul de conducere suspendat. Barbatul a plecat de la Murgeni si cu copilul de doi ani si jumatate…

- Bomba biologica la Spitalul Județean de Urgența Vaslui, secția Boli Interne acolo unde doar astazi au fost pozitivate 12 cadre medicale. Vorbim de șapte asistente medicale, patru infirmiere și o doctorița. De asemenea, cinci pacienți din aceeași secție au fost transferați tot azi, la Barlad, dupa ce…

- CREDINTA SI INVATATURI… Preasfintitul Parinte Ignatie, Episcopul Husilor, a oficiat slujba Paraclisului Maicii Domnului in Parohia „Sfantul Mina” din municipiul Barlad, in dupa-amiaza zilei de marti, 11 august. Din soborul preotilor au facut parte si parintele protopop Vasile Laiu si parintele paroh…