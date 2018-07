Stiri pe aceeasi tema

- Avocatii din Serbia au inceput luni o greva de o saptamana in semn de protest dupa asasinarea la Belgrad a colegului lor Dragoslav Ognjanovic, care a fost unul dintre aparatorii fostului presedinte al Iugoslaviei Slobodan Milosevic, judecat pentru crime de razboi, si a reprezentat de asemenea importanti…

- Un avocat sarb de renume, Dragoslav Ognjanovic, care a fost unul dintre aparatorii fostului presedinte al Iugoslaviei Slobodan Milosevic, judecat pentru crime de razboi, a fost asasinat la Belgrad, conform politiei, a relatat duminica AFP. Avocatul de 56 de ani, impuscat mortal in fata locuintei sale…

- Aflat de o perioada insemnata de timp in Serbia, fostul deputat Sebastian Ghita va mai ramane pe teritoriul statului sarb, dupa ce justitia locala a respins cererea de extradare formulata pe numele acestuia. Este vorba despre solicitarea formulata de autoritatile romane in cazul fostului parlamentar.…

- Justiția sarba a decis sa respinga cererea de extradare a lui Sebastian Ghița. Magistrații de la Belgrad considera ca acesta ar fi persecutat politic in Romania. Sebastian Ghița a fost reținut la Belgrad in noaptea de 13 spre 14 aprilie 2017 și plasat apoi in arest preventiv. Acesta a fost eliberat…

- In anul 2013, cotidianul Washington Post publica un anunț in pagina dedicata necrologurilor: “Jovanka Broz, care a fost casatorita cu dictatorul Iugoslaviei, Josip Broz Tito, timp de aproape 30 de ani, dar care a trait izolata dupa moartea acestuia, a decedat pe 20 octombrie, la un spital din Belgrad,…

- Ambasadorul german la Belgrad, Axel Dittmann, a negat ca Berlinul intentioneaza sa o inlocuiasca pe Federica Mogherini, sefa diplomatiei europene, din functia de organizator al negocierilor intre Serbia si Kosovo, care sunt coordonate de UE, relateaza site-ul publicatiei Balkan Insight.

- Consiliul Europei a cerut joi Serbiei sa investigheze acuzatiile conform carora abuzurile in detentie comise de politie reprezinta o "practica acceptata", relateaza dpa. Un raport al Comitetului Antitortura al Consiliului Europei, ai carui reprezentanti au vizitat 16 sectii de politie si inchisori in…

- Un tribunal din Macedonia a hotarat luni ca premierul Zoran Zaev nu este vinovat de solicitarea unei mite in valoare de 200.000 de euro, pe care ar fi cerut-o cu scopul de a ajuta un om de faceri local sa cumpere teren in localitatea Strumica, informeaza site-ul publicatiei Balkan Insight.