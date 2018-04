Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Armelor de Foc (NRA) din SUA a primit in luna martie donatii de 2,4 milioane de dolari, cele mai mari din ultimii 15 ani, la doar o luna dupa atacul de la un liceu din Parkland, Florida, unde un elev a impuscat mortal 17 persoane, informeaza site-ul postului BBC News.

- Platforma industriala a rafinariei RAFO Onești, care a reintrat in insolvența in toamna anului trecut și are de achitat datorii de peste 330 milioane lei, va fi scoasa la vanzare din nou, pe 27 aprilie 2018. Pretul de pornire este de 50,575 milioane... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In 2016, Facebook a refuzat sa acorde procurorilor acces la mesaje WhatsApp intre persoane cercetate pentru fraudarea sistemului de asigurari de sanatate din Brazilia. Potrivit procuraturii, avocatii Facebook au apreciat ca amenda este excesiva si disproportionata.

- Jackpotul loteriei americane Mega Millions a ajuns la 502 milioane de dolari pentru extragerea de vineri seara, depasind pentru a patra oara in istoria acestui joc de noroc pragul istoric de jumatate de miliard de dolari, au anuntat reprezentantii companiei organizatoare, citati de Reuters. Extragerea…

- Nemulțumiți de hotararile pe care le-a luat Donald Trump in legatura cu relaxarea legii armelor in Statele Unite, un grup de protestatari au așezat aproape 7.000 de perechi de pantofi pe campia din fața Capitoliului din Washington. Aceștia reprezinta fiecare copil ucis cu arma in Statle Unite din 2012…

- Valoarea actiunilor Netflix a crescut cu 45% de la inceputul anului, iar analistii de pe Wall Street cred ca acesta ar putea fi doar inceputul, potrivit Business Insider. Craig Huber de la Huber Research Partners a transmis pentru Business Insider ca pretul tinta pentru actiunile Netflix…

- Hackerii au furat șase milioane de dolari din banca rusa utilizand prin sistemul SWIFT. Atacul cibernetic lansat anul trecut a fost facut prin intermediul sistemului de mesagerie internațional SWIFT, a anunțat vineri banca centrala rusa. Dezvaluirea, aflata intr-un raport al bancii centrale…

- Google a anuntat achizitia unei firme din domeniul Internet of Things (Internetul tuturor lucrurilor) de la o companie lansata in urma cu 15 ani in Ungaria. Valoarea tranzactiei este de circa 50 milioane de dolari, potrivit specialistilor.