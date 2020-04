Stiri pe aceeasi tema

- Asociația „Radauțiul civic" vine in sprijinul economiei locale din Radauți, direct afectata de pandemia COVID-19, și lanseaza o platforma care ii va ajuta pe angajatorii din oraș.Vizați sunt cei care dețin hoteluri, cafenele, restaurante, localuri care au fost inchise de miercuri, ...

- Un numar de 42 de locuinte protejate pentru victimele violentei domestice, cate una in fiecare judet, vor fi inaugurate miercuri, 4 martie, informeaza, intr-un interviu, Mihaela Andreianu, secretar de stat la Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati (ANES). Tag-uri Nume: …

- Direcția Generala de Asistența Comunitara și Protecția Copilului Arad beneficiaza, printr-un proiect european la nivel național, de o locuința special amenajata pentru a gazdui victimele...

- La nivelul judetului Dambovita, in cadrul unui proiect cofinantat din Fondul Social European (FSE), a fost infiintata o locuinta protejata pentru victimele violentei domestice, precum si servicii integrate complementare grup de suport si cabinet de consiliere vocationala pentru victimele violentei domestice.

- Consiliul Județean Maramureș a aprobat, in cadrul ședinței ordinare din luna februarie, inființarea complexului de servicii „Locuința Protejata Venus”, destinat victimelor violenței domestice. Complexul de servicii prevazut in cadrul proiectului „VENUS – Impreuna pentru o viața in siguranța!” urmeaza…

- Complex de servicii pentru victimele violenței domestice, in cadrul proiectului „VENUS – Impreuna pentru o viața in siguranța!” Consiliul Județean Maramureș a aprobat, in cadrul ședinței ordinare din luna februarie, inființarea complexului de servicii „Locuința Protejata Venus”, destinat victimelor…

- Victimele violenței domestice din Neamț au, incepand de miercuri, 4 martie, un refugiu sigur unde pot primi adapost și sprijin. DGASPC Neamț a deschis locuința protejata „Venus”, unde victimele pot primi cazare, masa, consiliere psihologica dar mai ales, primesc sprijin și garanția ca sunt in siguranța,…

- Refugiu pentru victimele violenței domestice in cadrul proiectului “VENUS- impreuna pentru o viața mai sigura!” in Social / on 21/02/2020 at 11:32 / Victimele violenței in familie vor beneficia, incepand cu luna martie, de un centru special amenajat, ce le va furniza, pe langa un adapost…