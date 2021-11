Asociația Americană de Psihologie își cere scuze pentru "promovarea rasismului" într-o scrisoare bizară Asociația Americana de Psihologie (AAP) și-a cerut scuze persoanelor de culoare pentru rolul sau în &"promovarea, perpetuarea și eșecul de a combate rasismul&", relateaza Insider.



AAP afirma într-o scrisoare publicata la sfârșitul saptamânii trecute ca acțiunile sale și eșecul în a lua masuri au afectat persoanele de culoare începând înca din anii 1800.



&"Asociația Americana de Psihologie a eșuat în rolul sau de a conduce disciplina psihologica, a fost partașa la perpetuarea inegalitaților sistemice și a ranit numeroase persoane… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

