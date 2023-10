Asociația Aeroporturilor din România a publicat datele privind traficul pe aeroporturile din România. Care este situația la Brașov Asociația Aeroporturilor din Romania a publicat miercuri datele privind traficul pe aeroporturile din Romania, iar Sibiul a inregistrat in luna septembrie 52.324 pasageri, in condițiile in care in aceeași perioada a anului trecut foloseau Sibiul pentru a zbura peste 66.300 de pasageri. Scaderea este una ingrijoratoare de peste 20 de procente. Inaintea Sibiului se afla aeroporturile din Craiova, Suceava, Timișoara și Iași, pe langa liderii detașați din Romania: Cluj-Napoca și Otopeni. De la Craiova au zburat in septembrie peste 56.000 de pasageri, iar de la Suceava peste 71.000 de oameni. Trendul… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La Orange , vara continua cu extinderea rețelei 5G/5G+ in noi orașe, dar și cu reduceri speciale pentru achiziția telefoanelor 5G prin programul Buy-Back. Astfel, incepand de astazi, locuitorii, autoritațile publice și companiile din Braila au acces la cea mai buna experiența de conectivitate prin intermediul…

- Romanii din diaspora s-au intors acasa pentru minivacanta de Sfanta Maria. Potrivit agentiei de turism online Vola.ro, romanii au rezervat, doar intre 10-15 august, 21,25% din zborurile totale rezervate pe platforma in aceasta luna. Tariful mediu pentru un zbor catre Romania in perioada sarbatorii de…

- ”Romanii din diaspora s-au intors acasa pentru minivacanta de Sfanta Maria. Potrivit agentiei de turism online Vola.ro, romanii au rezervat doar intre 10-15 august 21,25% din zborurile totale rezervate pe platforma in aceasta luna. August este in mod traditional luna concediilor in Europa, astfel ca…

- Aeroportul International din Craiova (AIC) se claseaza pe locul al saselea ca numar de pasageri inregistrati in prima jumatate a acestui an, potrivit datelor prezentate de Asociatia Aeroporturilor din Romania. AIC a avut un numar total de 283.090 de pasageri in primele sase luni din 2023. Aeroportul…

- Traficul feroviar pe raza regionalelor Bucuresti, Craiova, Timisoara, Iasi, Galati si Constanta se va desfasura marti si miercuri cu reducerea vitezei de circulatie cu 20-30 km/h fata de viteza normala, din cauza temperaturilor extrem de ridicate inregistrate la nivelul sinei, informeaza CFR SA, intr-un…

- Traficul feroviar pe raza Regionalelor CF Bucuresti, Craiova, Timisoara, Iasi, Galati si Constanta se va desfasura marti si miercuri in conditii speciale, cu reducerea vitezei de circulatie a trenurilor cu 20-30 km/h fata de viteza normala, pe segmentele unde temperatura la nivelul sinei ajunge si chiar…

- Traficul feroviar pe 13 intervale de cale ferata de pe raza Regionalelor CF Bucuresti, Timisoara, Cluj, Iasi si Brasov se desfasoara in conditii speciale, cu limitarea vitezei de circulatie a trenurilor, din cauza temperaturilor ridicate inregistrate la nivelul sinei, informeaza CFR SA. Pe raza Regionalelor…

- Traficul feroviar pe 13 intervale de cale ferata de pe raza Regionalelor CF Bucuresti, Timisoara, Cluj, Iasi si Brasov se desfasoara in conditii speciale, cu limitarea vitezei de circulatie a trenurilor, din cauza temperaturilor ridicate inregistrate la nivelul sinei, informeaza CFR SA. ‘Pe raza Regionalelor…